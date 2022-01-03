Барнаул, , 08:58 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 3 января сообщают подробности пожара в трехэтажном доме по улице Профинтерна в Барнауле.

Пожар в Барнауле МЧС

«Прибывшие на место спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны. Работало пять звеньев газодымозащитной службы, эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей», — пояснили спасатели.

По предварительной информации, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки 2 января в Алтайском крае ликвидировано 25 пожаров, 20 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано четыре пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря пожарно-спасательные подразделения помогли эвакуировать восемь жителей многоквартирного дома по улице Георгиева в Барнауле. Причина — загоревшийся телевизор.

Читайте также: Загоревшийся телевизор стал причиной эвакуации людей в Барнауле