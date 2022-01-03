Закаменский район, Бурятия, 3 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Бурятии в новогоднюю ночь произошло шесть пожаров, в результате которых три человека погибли. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

В первом часу ночи 1 января загорелся дом в селе Эхе-Цакир Закаменского района. До приезда пожарных местные жители вытащили из здания мужчину и передали прибывшим медикам. Последние констатировали смерть погорельца.

«В результате пожара выгорела комната в доме, повреждены потолочные перекрытия и крыша дома на общей площади 54 кв. м. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — отметили в ведомстве.

К утру ещё один смертельный пожар произошёл в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. В результате пожара в двухквартирном доме выгорела прихожая и веранда одной из квартир и погиб 65-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара вновь стал аварийный режим работы электрооборудования.

Чуть позже также из-за электропроводки загорелась веранда дома в городе Кяхта. В результате погиб один человек, ещё пять пострадали.