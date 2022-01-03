Москва, , 08:55 — REGNUM COVID-19 может вызывать у детей разные симптомы, заявил Александр Горелов — замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН.

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По его словам, как передает РИА Новости, помимо респираторных симптомов, возможно появление у ребенка «ковидных пальцев» (осложнение, которое напоминает обморожение).

У детей при COVID-19 также регистрируются нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Перенесенное заболевание может вызвать проблемы с печенью, почками, дыхательной, сердечно-сосудистой системами.

При этом пневмония чаще всего встречается у детей старше 7 лет.