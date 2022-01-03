Тбилиси, 3 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Основной задачей для системы здравоохранения Грузии в 2022 году будет доведение до 70% доли взрослого населения вакцинированного от COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«К сожалению, нам не удалось достичь необходимого охвата в 2021 году. Первой причиной этого стало то, что мы сократили информационную кампанию в стране», — сказал Гамкрелидзе.

По его мнению, в Грузии нужно больше агитировать население сделать прививку, и кампания должна быть более «агрессивной». Пока с 15 марта 2021 года в стране удалось вакцинировать 40% взрослого населения.

Стоит отметить, что Гамкрелидзе постоянно призывает начать «принудительную» вакцинацию населения от COVID-19. Также он настаивает на том, что нужно перестать считать привитыми тех, кто сделал только две дозы прививки. За добровольную вакцинацию выступала Екатерина Тикарадзе, будучи главой минздрава Грузии. Она ушла с поста 27 декабря.