Пальма-де-Майорка, Испания, 3 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» переиграл с минимальным счетом команду «Мальорка» в матче 19-го тура испанской Примеры. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Agentbarcelona.com ФК Барселона

Игра прошла на поле стадиона «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал нидерландский форвард каталонского клуба Люк де Йонг, отличившийся на 44-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Барселоны» стало 31 очко, что позволяет клубу занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Мальорки» 20 очков и пятнадцатое место.