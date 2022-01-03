Сеул, 3 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Первые два случая смерти среди пациентов с выявленным заражением штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены в Южной Корее. Об этом 3 января сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Информация о случаях летального исхода поступила от представителей органов здравоохранения в городе Кванджу, расположенном в 329 километрах на юг от Сеула. Уточняется, что у двоих пациентов, скончавшихся от последствий заболевания COVID-19, посмертный тест показал положительный результат на наличие штамма коронавируса «Омикрон».

Отмечается, что пациенты скончались на прошлой неделе, 27 и 29 декабря, результаты тестирования поступили только сейчас. Умершие пациенты были в возрасте старше 90 лет с сопутствующими заболеваниями. Сообщается, что это первые случаи смерти, связанные со штаммом «Омикрон» в Южной Корее. Органы здравоохранения устанавливают точную причину смерти пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным учёных, уровень смертности пациентов, зараженных штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, оказался на 75% меньше по сравнению с зараженными другими вариантами вируса.