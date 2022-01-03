Киров, , 08:50 — REGNUM Департамент городского хозяйства администрации города Кирова 11 февраля 2022 года определит IT-компанию, которая разработает (модернизирует) интеллектуальную транспортную систему для Кировской городской агломерации. Максимальная стоимость контракта составит 239,95 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

Сделку профинансируют средствами бюджета муниципального образования «Город Киров». Работу необходимо выполнить в два этапа — до 30 октября 2023 года.

Исполнитель обязан будет привлечь к разработке представителей малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 25% от цены контракта.

Среди заявленных целей развития системы — повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений с целью предотвращения ДТП, оптимизация условий движения транспортных потоков, снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему и многое другое.

В составе IT-системы будут подсистемы, в том числе по мониторингу параметров транспортных потоков, экологических параметров.

Напомним, интеллектуальную транспортную систему разработают и в Краснодаре, где накануне новогодних каникул была утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2040 года.

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