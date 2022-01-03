Киров, 3 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Департамент городского хозяйства администрации города Кирова 11 февраля 2022 года определит IT-компанию, которая разработает (модернизирует) интеллектуальную транспортную систему для Кировской городской агломерации. Максимальная стоимость контракта составит 239,95 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Сделку профинансируют средствами бюджета муниципального образования «Город Киров». Работу необходимо выполнить в два этапа — до 30 октября 2023 года.

Исполнитель обязан будет привлечь к разработке представителей малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 25% от цены контракта.

Среди заявленных целей развития системы — повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений с целью предотвращения ДТП, оптимизация условий движения транспортных потоков, снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему и многое другое.

В составе IT-системы будут подсистемы, в том числе по мониторингу параметров транспортных потоков, экологических параметров.

Напомним, интеллектуальную транспортную систему разработают и в Краснодаре, где накануне новогодних каникул была утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2040 года.

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