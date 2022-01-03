Токио, , 08:42 — REGNUM Японская корпорация Nippon Telegraph & Telephone (NTT) построит пилотную сеть мобильной связи шестого поколения (6G) в Осаке в 2025 году. Об этом пишет газета Nikkei.

5g Hana Chramostova

Президент NTT West Мицуёси Кобаяши рассказал, что компания уже начала проектирование базовой инфраструктуры сети связи 6G. Он добавил, что детали проекта будут уточнены в новом финансовом году, начинающемся в апреле 2022 года.

Корпорация NTT планирует развернуть пилотную сеть на искусственном острове Юмэшима в префектуре Осака. В 2025 году на этом острове пройдёт Всемирная выставка, которую и будет обслуживать сеть 6G от NTT.

Ожидается, что на Всемирной выставке 2025 года будут представлены новые мобильные сервисы, а также проекты в сфере виртуальной и дополненной реальности. Ожидается, что сеть шестого поколения сможет поддерживать такие проекты.

Издание отмечает, что в настоящее время лидерами в сфере технологий 6G являются Китай и США. На долю этих двух стран в примерно равном соотношении приходится почти 80% патентных заявок в этой сфере. Доля заявок NTT и других японских компаний составляет около 10%.

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