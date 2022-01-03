В Японии развернут пилотную сеть 6G в 2025 году
Токио, 3 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Японская корпорация Nippon Telegraph & Telephone (NTT) построит пилотную сеть мобильной связи шестого поколения (6G) в Осаке в 2025 году. Об этом пишет газета Nikkei.
Президент NTT West Мицуёси Кобаяши рассказал, что компания уже начала проектирование базовой инфраструктуры сети связи 6G. Он добавил, что детали проекта будут уточнены в новом финансовом году, начинающемся в апреле 2022 года.
Корпорация NTT планирует развернуть пилотную сеть на искусственном острове Юмэшима в префектуре Осака. В 2025 году на этом острове пройдёт Всемирная выставка, которую и будет обслуживать сеть 6G от NTT.
Ожидается, что на Всемирной выставке 2025 года будут представлены новые мобильные сервисы, а также проекты в сфере виртуальной и дополненной реальности. Ожидается, что сеть шестого поколения сможет поддерживать такие проекты.
Издание отмечает, что в настоящее время лидерами в сфере технологий 6G являются Китай и США. На долю этих двух стран в примерно равном соотношении приходится почти 80% патентных заявок в этой сфере. Доля заявок NTT и других японских компаний составляет около 10%.