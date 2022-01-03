Москва, , 08:41 — REGNUM О том, как с 1 января наступившего года увеличились пенсии жителей России, рассказала 3 января профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отметила в беседе с агентством «Прайм» финансист, с 1 января пенсии неработающим пенсионерам по старости, инвалидности или потере кормильца проиндексируют на 5,9% и потому стоимость 1 ИПК для расчёта страховой пенсии составит 104,69 рубля, в результате чего размер фиксированной выплаты станет составлять 6401 рубль.

При этом она уточнила, что из-за роста фиксированной выплаты вырастут и доплаты, которые привязаны к её размеру: за иждивенца, за сельский и северный стаж, а также доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан.

Кроме того, Финогенова добавила, что в связи с этой индексацией среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров возрастет до 18 521 рубль и указала, что с 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий на 7,7%, после чего размер социальной пенсии по старости станет составлять 6242 рубля.

Также финансист отметила, что предложения президента РФ Владимира Путина относительно повышения МРОТ на 8,6% с 2023 года также стали причиной повышения минимального прожиточного уровня для пенсионеров в российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года проиндексированы на 5,9%, и в результате этого они в среднем увеличатся до 18 521 рубля.