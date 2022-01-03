Москва, 3 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов вслед за лидером партии Владимиром Жириновским призвал перенести с Красной площади могилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени, а также перезахоронить тело Владимира Ильича Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

«Все это (могилы — ред.) — возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют», — рассуждает Чернышов.

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский регулярно призывает перезахоронить похороненных у Красной стены экс-руководителей СССР, он также призывал последовать примеру Испании, где правительство перезахоронило Франко.

«Мы должны тоже найти в себе силы и перенести все захоронения с Красной площади. Там лежат не только революционеры, но и достойные люди нашего времени, но всё равно всех их нужно перенести на мемориальное кладбище Мытищи», — полагает Жириновский.