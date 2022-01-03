Гонконг, Китай, , 08:32 — REGNUM Свою деятельность прекратило гонконгское оппозиционное интернет-издание Citizen News, мотивировав данное решение «ухудшением свободы прессы». Об этом 2 января сообщила редакция издания на странице в Facebook.

Норман Роквелл. Четыре свободы. Свобода слова. 1943

В публикации уточняется, что издание Citizen News прекращает своё существование с 4 января 2022 года. С этого дня сайт обновляться не будет и его закроют.

«Наша лодка попала в шторм. В этой кризисной ситуации мы должны прежде всего обеспечить безопасность всех тех, кто находится на борту», — поясняется в заявлении редакции.

Интернет-издание Citizen News было основано пять лет назад группой из десяти журналистов. Портал неоднократно публиковал критику в адрес правительства Гонконга и центральных властей Китая. Популярность Citizen News росла очень быстро, а штат издания расширился до нескольких десятков человек.

В октябре 2021 года секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Крис Тан выступил с критикой в адрес интернет-издания за публикацию недостоверных сведений и введение читателей в заблуждение.

Напомним, что в Гонконге закрылись в 2021 году два оппозиционных СМИ. Газета Apple Daily закрылась в июне, после ареста руководящих сотрудников, а 29 декабря, после заморозки активов редакции на общую сумму $7,8 млн, закрылось интернет-издание Stand News. Ряд сотрудников Stand News были задержаны в рамках расследования дела об угрозе национальной безопасности.

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