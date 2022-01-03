Кяхтинский район, Бурятия, , 08:29 — REGNUM В Бурятии численность заражённого нодулярным дерматитом скота достигло около 1 тыс. голов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, выявлено пока два очага в Кяхтинском и Бичурском районах.

В двух районах Бурятии введён карантин Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии

«Всё инфицированное поголовье подлежит уничтожению методом эвтаназии, трупы — сжиганию. На место введён режим карантина», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, эффективных методов лечения болезни пока нет, поскольку впервые это заболевание было зарегистрировано в 2015 году. При этом из-за длительного срока вирусоносительства — до 12 месяцев — под угрозой находится всё поголовье скота в республике.

Владельцам уничтожаемого скота государство готово выплачивать по 134 рубля за кг живого веса коров и 152 рубля — за свиней, и по 4 тыс. рублей за овцу. Глава ведомства Галсан Дареев напомнил, что убойные пункты принимают коров по 115 рублей за 1 кг живого веса.

«Государство готово заменить каждую заражённую голову КРС за 134 рубля. Это сделано для того, чтобы жители заражённых дерматитом сёл вышли из ситуации с меньшими потерями, и в дальнейшем смогли приобрести уже здоровых животных», — отметил он.