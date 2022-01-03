Кишинёв, 3 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 2 января выявили 168 случаев заражения коронавирусом в ходе 4853 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 376 602 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 362 809 человек, в том числе 81 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 450 пациентов с COVID-19, в том числе 60 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 290 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 279 заражения коронавирусом в результате проведения 6284 тестов. Врачи выписали за сутки 229 человека, умерли девять пациентов с COVID-19.