Тбилиси, 3 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Новый министр здравоохранения Зураб Азарашвили проверил работу Республиканской больницы в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «Новости Грузии».

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«Это — мой первый визит в клинику. Подобные встречи будут продолжаться, я лично посещу все клиники и на месте посмотрю, как они обслуживают наших пациентов, в каких условиях работают врачи и медсестры», — сказал Азарашвили журналистам.

Он пообещал решать все проблемы больниц, которые испытывают «потребность в улучшении и прогрессе». Глава минздрава также обсудил с медиками эпидемиологическую обстановку в стране и проблемы вакцинации.

Напомним, Екатерина Тикарадзе объявила об уходе с поста главы минздрава Грузии 9 декабря 2021 года. Она продолжала исполнять обязанности до назначения министром Азарашвили 27 декабря.