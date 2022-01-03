Парадайс, США, , 08:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» переиграл в овертайме команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Джетс» голы забили Дженсен Харкинс (23-я минута), чешский форвард Кристиан Райхель (23-я), Пол Штястны (43-я) и Эндрю Копп (45-я, в большинстве), в составе «Голден Найтс» шайбами отличились Майкл Амадио (14-я), российский нападающий Евгений Дадонов (17) и оформивший в матче дубль шведский форвард Маттиас Янмарк (54-я и 60-я, при игре 6×5).

Победу гостям в овертайме принес гол Кайл Коннор (63-я).

Отметим, в следующем матче «Виннипег» 5 января сыграет на выезде с клубом «Аризона Койотс», а «Вегас» в этот же день дома встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».