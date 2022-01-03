Москва, 3 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Лидером по кассовым сборам в российских кинотеатрах в период с 30 декабря по 2 января стала комедия Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: посланник тьмы». Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Kinopoisk.ru Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Сборы заключительной части трилогии «Последний богатырь» в России и странах СНГ за этот период превысили 463 млн рублей. Второе место по сборам за этот период занял кинокомикс «Человек-паук: нет пути домой», собравший более 281 млн рублей.

Третью строчку занял американский анимационный мюзикл «Зверопой-2». Мультфильм Гарта Дженнингса собрал 144,9 млн рублей.

Первый фильм трилогии «Последний богатырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко вышел в российский прокат в октябре 2017 года. Фильм стал самой кассовой отечественной картиной года, заработав в прокате более 1,7 млрд рублей.

Продолжение «Последний богатырь: Корень зла» вышло 1 января 2021 года. За год проката фильм собрал более 2 млрд рублей.