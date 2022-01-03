Вашингтон, 3 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в овертайме команде «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Roland Skof-Peschetz Александр Овечкин

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан — Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Дэвилз» голы забили белорусский форвард Егор Шарангович (8-я минута), Дэймон Сиверсон (9-я) и Нико Хишир (21-я), у «Кэпиталз» шайбы забросили Джон Карлсон (20-я), Ник Дауд (54-я) и Конор Шири (57-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Нико Хишира (63-я), который таким образом оформил в матче дубль.

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 33 из 37 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский защитник Дмитрий Орлов, записал на свой счет один голевой пас. Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 8 января сыграет на выезде с клубом «Сент-Луис Блюз», а «Нью-Джерси» 5 января также в гостях встретится с командой «Бостон Брюинз».