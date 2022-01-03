Саратов, 3 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В ночь на 3 января 2022 года в населенном пункте Тепловка Вольского района Саратовской области при пожаре в частном доме погибли люди. Пожар, случившийся на улице Лесная, охватил как сам дом, так и дворовые постройки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

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Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 00:14, а в 01:30 пожар был локализован на площади 65 кв.м. В 02:45 открытое горение было ликвидировано. После этого на месте трагедии были обнаружены тела погибших. О количестве жертв не сообщается.

Напомним, за сутки в Саратовской области произошло 14 техногенных пожаров, 11 из которых — в районах, а три — в столице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нижегородской деревне Кусаковка при пожаре в частном доме также погиб человек.