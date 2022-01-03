Москва, 3 января, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Переболевшим COVID-19 дал совет читать вслух каждый час по 15 минут советский и российский врач-кардиохирург, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия 2 января в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Лео Бокерия

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Бокерия рассказал, что всем своим друзьям и знакомым, когда они заболели COVID-19, он рекомендовал каждый час читать вслух около 15 минут. Специалист пояснил, что при чтении вслух хорошо работает дыхательная мускулатура, в том числе межрёберные мышцы.

По словам медика, ничего лучше и эффективнее чтения вслух для тренировки и восстановления дыхательной мускулатуры в постковидный период придумать невозможно. Бокерия пояснил, что для чтения годятся абсолютно любые тексты.

«Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было» — уточнил врач.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, пандемия коронавируса закончится, либо будет полностью взята под контроль в мае 2022 года.