Вашингтон, 3 января 2022, 07:44 — REGNUM Объёмы продаж электромобилей американской компании Tesla в 2021 году достигли 936 тыс. авто, что стало рекордным показателем для отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Tesla.
Особо успешным для американской компании оказался последний квартал прошедшего года, за который было поставлено 308,6 тыс. электромобилей. Всего за год компания произвела 930 тыс. электромобилей, ещё 6 тыс. авто было отгружено из имеющихся запасов.
В 2020 году Tesla поставила клиентам почти 500 тыс. электромобилей. Таким образом, поставки в годовом исчислении выросли на 87%.
Компания Tesla была создана в 2003 году. Прибыль по итогам года компания впервые зафиксировала в 2020 году. При этом рыночная капитализация Tesla, превышающая $1 млрд, является максимальной среди всех автопроизводителей.
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