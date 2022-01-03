Вашингтон, 3 января, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Объёмы продаж электромобилей американской компании Tesla в 2021 году достигли 936 тыс. авто, что стало рекордным показателем для отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Tesla.

Bill Dickinson Tesla

Особо успешным для американской компании оказался последний квартал прошедшего года, за который было поставлено 308,6 тыс. электромобилей. Всего за год компания произвела 930 тыс. электромобилей, ещё 6 тыс. авто было отгружено из имеющихся запасов.

В 2020 году Tesla поставила клиентам почти 500 тыс. электромобилей. Таким образом, поставки в годовом исчислении выросли на 87%.

Компания Tesla была создана в 2003 году. Прибыль по итогам года компания впервые зафиксировала в 2020 году. При этом рыночная капитализация Tesla, превышающая $1 млрд, является максимальной среди всех автопроизводителей.