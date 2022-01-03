Нижневартовск, Югра, , 07:35 — REGNUM В Нижневартовске Югра) в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили журналистам в окружной прокуратуре.

ДТП



Авария произошла ещё 1 января на дороге Нижневартовск — Излучинск. Столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль. Погибли два пассажира последнего. Ещё три человека получили разные травмы.

После аварии прокуратура организовала проверку. Среди прочего предстоит оценить в том числе деятельность уполномоченных служб по обеспечению безопасности движения на трассе.