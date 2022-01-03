Москва, , 07:35 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил претензии Минобороны России к производителю и поставщику дезинфекционно-душевого подвижного комплекса ДЦК-01 по иску на сумму свыше 1,528 млрд рублей (после уточнения — почти на 2,5 млрд рублей). С ответчика — тульского ООО «Производственно-монтажное предприятие «Протон» — было взыскано 104 223 775,05 рубля неустойки за период с 17 апреля 2020 года по 25 мая 2021 года. По остальной части требования истцу было отказано. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо неустойки, ответчику предстоит выплатить в федеральный бюджет госпошлину — 200 тыс. рублей.

В основе спора, начатого год назад, лежит госконтракт от ноября 2017 года стоимостью 1,4 млрд рублей. По нему исполнитель изначально должен был поставить товар до 31 октября 2018 года. Ответчик в ходе слушаний уточнил, что «продление сроков исполнения государственного контракта было в большей степени вызвано действиями истца». Представитель ООО указывал на то, что еще в апреле 2018 года заказчик уведомил о принятии решения о расторжении госконтрактов, в связи с чем работы были приостановлены. Решение о возобновлении государственного контракта было принято в сентябре 2019 года.

В своём вердикте судья существенно снизил запрошенную истцом сумму, которая после корректировки требований превышала 2,48 млрд рублей (неустойка на 2,29 млрд рублей и более 131 млн рублей процентов за пользование коммерческим кредитом).

Этому спору предшествовал иск министерства о расторжении этого же госконтракта и взыскание более 700 млн рублей аванса. Ведомство этот спор проиграло.