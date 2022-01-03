Москва, 3 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил претензии Минобороны России к производителю и поставщику дезинфекционно-душевого подвижного комплекса ДЦК-01 по иску на сумму свыше 1,528 млрд рублей (после уточнения — почти на 2,5 млрд рублей). С ответчика — тульского ООО «Производственно-монтажное предприятие «Протон» — было взыскано 104 223 775,05 рубля неустойки за период с 17 апреля 2020 года по 25 мая 2021 года. По остальной части требования истцу было отказано. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Помимо неустойки, ответчику предстоит выплатить в федеральный бюджет госпошлину — 200 тыс. рублей.

В основе спора, начатого год назад, лежит госконтракт от ноября 2017 года стоимостью 1,4 млрд рублей. По нему исполнитель изначально должен был поставить товар до 31 октября 2018 года. Ответчик в ходе слушаний уточнил, что «продление сроков исполнения государственного контракта было в большей степени вызвано действиями истца». Представитель ООО указывал на то, что еще в апреле 2018 года заказчик уведомил о принятии решения о расторжении госконтрактов, в связи с чем работы были приостановлены. Решение о возобновлении государственного контракта было принято в сентябре 2019 года.

В своём вердикте судья существенно снизил запрошенную истцом сумму, которая после корректировки требований превышала 2,48 млрд рублей (неустойка на 2,29 млрд рублей и более 131 млн рублей процентов за пользование коммерческим кредитом).

Этому спору предшествовал иск министерства о расторжении этого же госконтракта и взыскание более 700 млн рублей аванса. Ведомство этот спор проиграло.