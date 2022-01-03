Акбулак, Оренбургская область, 3 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Жительница Акбулака Оренбургской области перевела мошенникам 4,566 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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По данным полиции, 54-летняя женщина работает медсестрой. Деньги у неё выманили под предлогом получения пассивного дохода. Вначале она отдала неизвестным 2,2 млн рублей, потом — 101 тыс., более 800 тыс. и почти 1,5 млн.

По факту этого мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело. Отметим, случаи подобного обмана граждане не являются редкостью. Ранее от мошенников пострадали несколько жителей Челябинской области.