Канберра, , 07:24 — REGNUM Обвинения в поджоге бывшего здания парламента были предъявлены мужчине 30-ти лет Федеральная полиция Австралии (AFP). Об этом 3 января сообщает пресс-служба полицейского управления Австралийской столичной территории.

Канберра Brian ireland

Жителю штата Виктория, который 30 декабря 2021 года поджёг бывшее здание парламента Австралии, были предъявлены обвинения в поджоге и порче имущества. Отмечается, что здание считается культурным и историческим объектом.

Мужчина был арестован совместной группой сотрудников AFP и полицейского управления Австралийской столичной территории в рамках специального расследования. Ожидается, что обвиняемый в поджоге и умышленной порче имущества Содружества предстанет перед судом 4 января.

В полиции уточнили, что расследование причин и обстоятельств инцидента с поджогом бывшего здания парламента будет продолжено до полного выявления всех лиц, причастных к пожару.

Напомним, историческое здание парламента Австралии в Канберре, в котором на сегодняшний день расположен музей австралийской демократии, было подожжено во время массовых беспорядков 30 декабря 2021 года, которые начались в ходе акции протеста против вакцинации. Огнём был уничтожен один из подъездов здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании бывшего парламента Австралии на фоне акции протеста в Канберре.

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