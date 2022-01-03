Москва, , 07:24 — REGNUM Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) в прошедшем году обеспечили контроль схода с орбиты свыше 400 космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Космические войска ВКС РФ представили итоги контроля обстановки в околоземном пространстве в прошедшем году. За 2021 год российские специалисты обнаружили и приняли на сопровождение более 1700 космических аппаратов.

Также специалисты проконтролировали прекращение баллистического существования свыше 400 спутников. Всего за 2021 год было выполнено более 3500 специальных работ по контролю космической обстановки.

В Минобороны отметили, что особое внимание в прошедшем году уделялось контролю иностранных орбитальных группировок. Это требуется для предотвращения опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими объектами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года правительство Китая направило в ООН жалобу на американскую компанию SpaceX. В Пекине заявили, что за прошедший китайской орбитальной станции пришлось дважды совершать экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения с принадлежащими SpaceX спутниками Starlink.

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