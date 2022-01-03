Екатеринбург, 3 января, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице 8 Марта потушили пожар в офисном здании. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте пожара в Екатеринбурге

Возгорание произошло в кабинете на втором этаже пятиэтажного здания. На площади 10 кв. метров оказались повреждены оборудование лаборатории, офисная мебель и внутренняя отделка.

В тушении огня были задействованы 30 человек и 11 единиц техники. Пожар оперативно ликвидировали.