Москва, , 07:06 — REGNUM Запасы полезных ископаемых в России не закончатся никогда. Такое заявление сделал 2 января глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в беседе с изданием «Известия».

Добыча ископаемых Kubanmakler.ru

Как пояснил Козлов, Россия с точки зрения полезных ископаемых является одним из самых богатых государств в мире. Дефицит полезных ресурсов стране не грозит, их запасы неисчерпаемы.

Руководитель Минприроды отметил, что Россия занимает одно из лидирующих позиций в мире по добыче нефти, газа и ряду группы твёрдых полезных ископаемых. По словам Козлова, в России ожидается прирост запасов по золоту около 350 тонн, по меди — примерно 350 тыс. тонн, по свинцу — приблизительно 700 тыс. тонн. Касательно добычи углеводородов глава Минприроды указал, что ежегодно в России выявляется в среднем около 50 месторождений.

Наиболее перспективными в плане добычи полезных ископаемых глава Минприроды назвал Якутию, Забайкалье, Иркутскую и Магаданскую области. По меди, по словам Козлова, наибольший вклад ожидается от Алтайского края и Башкирии, по свинцу прирост обеспечит Забайкальский край, а по серебру — Якутия и Забайкалье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что арктическую зону в Якутии намерены развивать с помощью добычи полезных ископаемых.

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