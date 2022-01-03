Саракташский район, Оренбургская область, 3 января, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Саракташском районе Оренбургской области проводится проверка по факту получения травмы 13-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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У школьника оказались отрезаны четыре пальца на правой руке. Эту травму он получил, работая с гидравлическим дровоколом. Мальчик собирался поправить полено, однако не успел убрать руку.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.