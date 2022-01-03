Кузнецк, Пензенская область, , 07:02 — REGNUM ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» 12 января 2022 года проведет аукцион, в рамках которого будет определен подрядчик на завершение строительства хирургического корпуса в городе Кузнецке. Контракт оценили в 1,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Медицина

Работы на улице Калинина 56, квартал № 77 победитель тендера должен будет завершить до 15 октября 2027 года. Максимальная цена контракта, который профинансируют средствами областного бюджета, — 1 470 200 812,84 рубля. Средства заложены в рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Победитель тендера должен будет привлечь субподрядчиков из числа малых предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 30% от цены контракта.

По данным из документации следует, что хирургический корпус межрайонной больницы города будет иметь площадь более 17,66 тыс. кв. м. Предполагается восемь этажей. Контракт на проектирование был подписан с коммерческой компанией в сентябре 2020 года.

По данным публичной кадастровой карты, объект разместят на участке площадью 14 154 кв. м и кадастровой стоимостью — 19 696 989,48 рубля. Надел предназначен для размещения объектов здравоохранения.