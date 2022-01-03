Пермь, , 06:48 — REGNUM Вылет самолёта из Перми в Калининград задержан на несколько часов. Это следует из данных на онлайн-табло.

Пермь

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По графику, лайнер авиакомпании «Икар» должен улететь в 11:15 по местному времени. Но фактически это произойдёт лишь в 17:25. Возможно, задержка связана с поздним прибытием самолёта той же авиакомпании из Еревана. Он должен был приземлиться в 8:25, но фактически посадка ожидается в 13:25.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января аэропорт Перми несколько часов не принимал самолёты. Причиной стал обильный снегопад.