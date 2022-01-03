Москва, , 06:36 — REGNUM Пандемия коронавируса может закончиться к маю текущего года в случае соблюдения ряда условий. Такой прогноз сделал 2 января врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению Онищенко, в случае соблюдения всех санитарных требований и проведения массовой вакцинации, пандемия к маю «должна приостановиться, либо уже попасть под управление».

Онищенко заверил, что на сегодняшний день нет никаких оснований для паники и введения режима локдауна. Так как уже созданы вакцины от COVID-19, то сейчас, по словам врача-эпидемиолога, нужно сосредоточить усилия на вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число умерших от последствий заболевания COVID-19 в России превысило 310 тыс. человек.

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