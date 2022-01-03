Москва, 3 января, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск МЧС России к АО «Аргус-Спектр» и ООО «Стрелец», обязав компании «прекратить действия, нарушающие исключительное право Российской Федерации на СПО ПАК «Стрелец-Мониторинг». У одного ответчика истребовали конструкторскую документацию на автоматизированную систему мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. Второго соответчика обязали передать исходный код специального программного обеспечения. До 16 января 2022 года соответчики могут обжаловать вердикт, передаёт ИА REGNUM.

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В основе спора лежал государственный контракт от сентября 2009 года, заключенный МЧС РФ и ФГБУ ВНИИПО МЧС России, в качестве соисполнителя по которому привлекли ЗАО «Аргус-Спектр». Своё заявление в суд истец мотивировал тем, что, по его данным, «ответчиками неправомерно были произведены действия по регистрации объекта интеллектуальной собственности». В то же время по контракту права на результаты принадлежат Российской Федерации.

Из материалов дела известно, что разработанный программно-аппаратный комплекс после успешных испытаний был сдан в Фонд алгоритмов, программ, баз и банков данных ГПС МЧС России.

Между тем эксперт в ходе слушаний отметил, что, используя переданные исполнителем на компакт-дисках набор данных и команд, «невозможно произвести отладочные работы, изменить настройки программы для ЭВМ, произвести ее модификацию, модернизацию, перевод данных с одного языка на другой язык, исправить явные ошибки, создать пакет обновлений к программе для ЭВМ, а также воссоздать программу для ЭВМ». Это связано с тем, что программа «представлена в виде исполняемого (объектного) кода без исходного кода (текста)».

Ответчики не смогли доказать законность использования разработки и проиграли спор в первой инстанции.

В качестве третьего лица в деле в числе прочих участвовал Роспатент, а иным лицом — Генпрокуратура России.