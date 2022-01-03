Богота, 3 января, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Как минимум 17 человек погибли в результате столкновений двух враждующих группировок боевиков в колумбийском департаменте Араука. Об этом 3 января сообщил глава муниципалитета Араукита Этеливар Торрес на телеканале Caracol Televisión.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

По данным властей департамента, к 18:00 по местному времени были убиты около 17 человек. Столкновения произошли между выходцами из бывших «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК) и боевиками «Армии национального освобождения» (АНО).

Информация о погибших поступила от местных жителей, её официального подтверждения на настоящее время нет. При этом сообщения о вооружённых столкновениях поступили из муниципалитетов Саравена, Фортуль и Таме. Торрес обратился к президенту Колумбии Ивану Дуке, а также к правозащитникам и омбудсмену региона с просьбой посодействовать прекращению насилия. Как уточнил глава муниципалитета, сотни людей, напуганные массовыми убийствами, уже готовы немедленно уехать из своих жилищ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявил о готовности его страны предоставить любую помощь ООН для прекращения массовых убийств в Колумбии.