Вашингтон, 3 января, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Просьбу министра транспорта США Пита Буттиджича и главы федерального авиационного управления (ФАУ) Стивена Диксона об отсрочке ввода в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G отклонили компании-операторы AT&T и Verizon. Об этом 3 января сообщает агентство Bloomberg.

Accomm.com 5G

Глава Verizon Ханс Вестберг и президент AT&T Джон Станки пояснили, что согласие с просьбой авиарегулятора США (ФАУ) по передаче контроля над «многомиллиардными инвестициями компаний в 50 мегаполисах», в которых проживает основная часть населения Соединённых Штатов, было бы «безответственным отказом от оперативного контроля, необходимого для развертывания сетей связи мирового класса и глобальных конкурентоспособных сетей».

При этом руководители компаний-операторов заявили о готовности отсрочить на полгода развёртывание сетей стандарта 5G возле конкретных аэропортов, которые будут выбраны в ходе переговоров с властями США и представителями авиарегулятора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители авиационной и телекоммуникационной отраслей США пытаются решить проблему потенциальных помех от беспроводных сетей 5G, которые должны начать работу в стране с 5 января.