Пенза, , 05:28 — REGNUM Арбитраж Пензенской области 26 января 2022 года рассмотрит претензии межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу к ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». В рамках дела ответчика требуют привлечь к административной ответственности, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела в базе суда.

Водка Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан в середине декабря 2021 года. К ответу компанию-производителя алкоголя просят привлечь по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ («Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии»). По вменяемой статье юрлицу среди прочего может грозить штраф до 1/5 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. В кодексе оговорено, что сумма должна быть не менее 3 млн рублей. Помимо этого, данной статьей КоАП РФ предусмотрена конфискация продукции, оборудования, а также административное приостановление деятельности на 60−90 суток. Санкцию определяет суд.

Третьими лицами в споре участвуют ООО «Скидкино» и ООО «Гифт».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в октябре 2005 года, в её составе — три производственные площадки. Уставный капитал фирмы превышает 170 млн рублей. Единственный владелец с 2019 года — Людмила Апоян. На предприятии работают более 1 тыс. человек. Известно, что оно ведет свою историю с 1921 года.