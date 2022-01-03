Москва, , 05:13 — REGNUM Новый симптом, названный специалистами «ковидные пальцы» — осложнение после COVID-19, напоминающее обморожение, может проявляться у детей. Об этом 2 января рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам учёного, у детей, помимо респираторных симптомов заболевания могут проявляться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а в постковидный период могут наблюдаться нарушения в работе почек, печени, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.

«Ковидные пальцы» — относительно новое осложнение, оно было описано исследователями недавно. Этот симптом встречается у детей, переболевших COVID-19, по своим проявлениям похож на обморожение.

Специалист уточнил, что у детей после семи лет при заболевании COVID-19 чаще встречается пневмония, а у подростков поражение лёгких может проявляться так же, как у взрослых. Тяжёлое течение заболевания чаще наблюдается у детей до года, у подростков, а также у детей с сопутствующими хроническими заболеваниями или врождёнными патологиями.

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