Севастополь, , 05:03 — REGNUM Арбитраж Севастополя удовлетворил финансовый иск к Национальному банку Украины. Ответчику предстоит выплатить в пользу ПАО «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), ставшего правопреемником АО «Севастопольский морской банк», более 16,4 млн рублей. Решение, если не будет обжаловано, вступит в силу 30 января 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Иск был подан еще в сентябре 2021 года одновременно с заявлением об обеспечении. Общая сумма претензий составила 16 437 324,96 рубля, которые и предстоит выплатить ответчику. Кроме этого, были взысканы расходы на уплату госпошлины — 105 187 рублей.

В ходе слушаний на денежные средства и имущество, принадлежащие ответчику, был наложен арест в пределах суммы иска.

В основе спора лежал договор об открытии корреспондентского счета для осуществления перевода средств через систему электронных платежей, заключенный в феврале 2010 года. После государственного вооружённого переворота на Украине в 2014 году и возвращения по результатам референдума о самоопределении Крыма в состав РФ, АО «Севастопольский морской банк» было отключено от системы Нацбанка Украины, но перед АО возникла задолженность в размере 5 981 211,05 украинских гривен. Именно её в судебном порядке и взыскали.

Напомним, «Севастопольский морской банк» как отдельное юрлицо прекратил свое существование в ноябре 2021 года, пройдя через процедуру санации. Он влился в структуры РНКБ. Трансформация кредитной организации происходила на фоне исков со стороны теперь уже бывших акционеров, которые пытались оспорить сразу ряд решений ЦБ РФ, в том числе касающихся санации.

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