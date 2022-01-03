Магадан, 3 января, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Проверку по факту отравления пассажиров маршрутного такси угарным газом проводит прокуратура города Магадана. Об этом 3 января сообщает пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

По предварительной информации, инцидент произошёл 2 января. В город Магадан около 08:00 по местному времени прибыло междугороднее маршрутное такси, в котором находились десять человек, в том числе пятеро детей, с признаками отравления угарным газом. Было установлено, что угарный газ скопился в салоне маршрутки по пути следования в Магадан.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь сотрудниками бригады скорой помощи. От госпитализации пассажиры отказались. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудникам полиции даны соответствующие указания о проведении проверки. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле региональной прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в Самарской области в результате отравления угарным газом.