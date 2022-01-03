Пермь, 3 января, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Вылет 11 авиарейсов задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Перми. Эта информация следует 3 января из данных онлайн-табло аэропорта.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

На пять часов задержан вылет авиарейса в Ереван, на разное время задержаны авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Хургаду, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Кроме того, отложено прибытие 16 авиарейсов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Калининграда, Казани, Сочи и Хургады.

Причиной задержки авиарейсов стали плохие метеоусловия. Днём 2 января воздушная гавань в Перми временно прекращала свою работу в связи с сильным снегопадом и ветром. В настоящее время в районе аэропорта, по данным метеорологов, наблюдается небольшой снег, температура воздуха составляет — 7 градусов, скорость ветра до 5 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке и отмене около 40 авиарейсов в аэропортах Москвы.