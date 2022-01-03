Казань, , 03:32 — REGNUM От налоговой службы в арбитраж Татарии поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому выступает производитель строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Иск к ООО «Производственно-строительная компания Т-34» из Набережных Челнов пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Creative-commons-images.com

Заявление «о признании отсутствующего должника банкротом» от управления ФНС РФ по РТ было подано в преддверии новогодних каникул — 29 декабря 2021 года. Основанием послужил долг, который заявлен в размере 19 084 423,22 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в ноябре 2015 года. На сегодня 50% доли числится как собственная доля компании, а оставшаяся часть с апреля 2021 года принадлежит Азамату Окмотову, у которого также есть два актива в Башкирии. Уставный капитал — 39 200 рублей. ООО является микропредприятием, на котором трудятся порядка 13 человек.