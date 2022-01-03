Киев, , 03:04 — REGNUM Обещание украинцам, что военнослужащие вооружённых сил Украины (ВСУ) в 2022 году сфотографируются в Крыму и в Донбассе дал президент страны Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении к согражданам.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский лидер заявил, что все участники военной операции на востоке страны получат квартиры от государства, где они смогут повесить «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — так сказал Зеленский в конце своего новогоднего обращения к согражданам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский назвал приоритетные направления в госполитике страны в 2022 году.

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