Нижний Новгород, , 03:04 — REGNUM Кредитную линию с лимитом долга 4,1 млрд рублей планирует оформить ПАО «Россети Центр и Приволжье» — основной поставщик услуг по передаче электроэнергии для ряда регионов России, в том числе Кировской, Нижегородской областей, Марий Эл и Удмуртии. Итоги открытого аукциона подведут 9 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Россети

Заявки на участие в тендере принимают до 21 января 2022 года. Начальная цена договора не должна быть больше 2 357 500 000 рублей или 11,5% годовых.

По условиям тендера, форма кредитования предполагается в виде возобновляемой кредитной линии или её аналога на срок 60 месяцев. При этом максимальный срок траншей должен быть не менее 36 месяцев. А также должна быть предусмотрена возможность досрочного погашения долга.

Использовать полученные средства компания с государственным участием планирует на производственно-хозяйственную, инвестиционную и финансовую деятельность, а также рефинансирование обязательств по ранее оформленным кредитам, обязательств по облигационным займам.