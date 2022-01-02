Нижний Новгород, 3 января, 2022, 02:42 — ИА Регнум. В деревне Кусаковка, которая входит в состав городского округа Нижний Новгород, 2 января 2022 года загорелся частный дом. В пожаре погиб один взрослый человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар

Пожар возник на площади 16 кв. м. Кем был погибший, не уточняется. Известно, что для ликвидации последствий ЧП были привлечены силы управления по региону.

За сутки до этого в регионе загорелись бани в пяти населенных пунктах, а также возгорание произошло в частном жилом доме села Медынцево Арзамасского района. Во время последнего ЧП погиб человек. В ликвидации последствий участвовали 20 человек и семь единиц техники. Дом выгорел на площади 170 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МЧС России во время новогодних каникул напомнили о штрафах до 5 тыс. рублей за запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок.