Киев, , 02:17 — REGNUM Действия США и Украины по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине обсудили в телефонном разговоре президент США Джозеф Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 3 января сообщил президент Украины в своём Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению украинского лидера, его первый международный телефонный разговор года с президентом США доказывает «особый характер» их взаимоотношений. Зеленский отметил, что ценит «непреклонную поддержку» Украины президентом США.

«Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», — уточнил Зеленский вопросы, поднятые во время телефонного разговора с американским лидером.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонном разговоре лидеров США Байдена и Украины Зеленского.

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