Казань, , 02:21 — REGNUM Возле ряда населённых пунктов Татарии на водохранилищах вода опустилась ниже отметки опасного критического уровня. Об этом сообщается в оперативном прогнозе Главного управления по РТ МЧС России.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным из документа, возле села Верхний Услон вода на Куйбышевском водохранилище достигла уровня 50,12 м (минус 8 см) при опасном критическом уровне 54,24 м и критической низкой отметке для водозаборов — 45,5 м. Возле города Набережные Челны на Нижнекамском водохранилище наблюдалась схожая ситуация: уровень воды понизился на 2 см, достигнув 63,89 м при опасном критическом уровне 65,9 м и втором параметре — 61,7 м.

Помимо этого, на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды упал на 25 см, составив 50,06 м при опасной критической отметке 58 м. В ведомстве отметили, что на 2 января 2021 года расход воды в сутки в нижнем бьефе — 734 куб м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между тем за счёт обильных осадков в Ялте появился запас воды на весь 2022 год.