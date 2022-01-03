Вашингтон, 3 января 2022, 01:35 — REGNUM Президент США Джозеф Байден провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Белого дома.
Лидеры США и Украины обсудили вопросы в сфере безопасности и поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.
Байден заявил президенту украинскому лидеру о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, американский лидер заверил Зеленского в готовности США и союзников дать решительный ответ России в случае её вторжения на территорию Украины.
Также Байден в разговоре с Зеленским выразил поддержку мерам по укреплению доверия и деэскалации напряжённости в Донбассе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о времени предстоящих телефонных переговоров между президентом США Байденом и президентом Украины Зеленским.
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